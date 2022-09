A pesar que Mac Jones terminó el juego vs. Miami Dolphins de la Semana 1 NFL 2022, al quarterback se le realizaron exámenes por una lesión en la espalda. ¡Ya se confirmó la gravedad!

¿Problemas para Belichick? Se confirmó la gravedad de la lesión de Mac Jones en New England Patriots

La Semana 1 de la temporada NFL 2022 no empezó con el pie derecho para los quarterbacks, ya que varios sufrieron lesiones y equipos como Dallas Cowboys y New England Patriots estaban atentos a que se conociera la gravedad de lo que tenían tanto Dak Prescott como Mac Jones.

Mientras que Prescott estará por fuera varias semanas tras ser operado de una lesión en el pulgar derecho, Bill Belichick recibió un parte de tranquilidad luego de los resultados que arrojaron los rayos-X que le practicaron a Jones. La afición de Patriots no tuvieron tan malas noticias como si le pasó a los Vaqueros.

New England Patriots comenzó con una derrota por 7 a 20 puntos contra un rival de división como es Miami Dolphins y, en medio de la polémica por no haber nombrado un coordinador ofensivo que reemplazara a Josh McDaniels, el primero juego de Mac Jones en la NFL 2022 no fue sobresaliente.

Jones lanzó 213 yardas, un pase de anotación, sufrió una intercepción y dos sacks para terminar con un 87.2 de QB rating. Eso no fue lo más complicado de la derrota con los Dolphins. El quarterback de Patriots terminó con molestias de espalda y para descartar una lesión de gravedad se sometió a los exámenes pertinentes.

Se confirmó la gravedad de la lesión de Mac Jones en New England Patriots

Según informó Ian Rapoport, de NFL.com, los rayos X que le tomaron a Mac Jones fueron negativos, no hay lesión de gravedad y fuentes le dijeron que en New England Patriots creen que el QB sufre de espasmos en la espalda. Alivio para Bill Belichick y compañía, ya que se espera que el mariscal de campo titular pueda jugar en la Semana 2 NFL 2022 conta Pittsburgh Steelers (domingo 18 de septiembre a las 14:00 ET).