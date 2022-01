El camino Green Bay Packers en los NFL Playoffs 2022 solo duró un juego. Sí, aunque resulta difícil creerlo, Aaron Rodgers y compañía perdieron en la Ronda Divisional contra San francisco 49ers jugando en condición de local y el futuro del quarterback vuelve a dar de qué hablar.

Al inicio de la temporada NFL 2021, la gran novela tuvo como protagonista a un Rodgers que ponía en duda su continuidad en los Packers. El quarterback faltó a los primeros días del campamento de entrenamiento e incluso se llegó a plantear los equipos a los que podría ir Aaron si dejaba a Green Bay.

En este contexto llegó un final feliz porque Aaron Rodgers continuó con Green Bay Packers en la NFL 2021 y lideró a un equipo que fue el mejor de la Conferencia Nacional con 13 victorias y cuatro derrotas. Sin embargo, el quarterback volvió a fallar en los Playoffs contra 49ers y puso en duda la continuidad en la organización.

Con jugadores importantes del equipo como Davante Adams que serán agentes libres y un límite salarial que empiece a inquietar a los Packers, Aaron Rodgers dejó en claro que no quiere ser parte de una reconstrucción en el equipo de Green Bay. El quarterback quiere sí o sí ganar otro anillo de Super Bowl… ¿Será en otro equipo?

¿Se va de Packers?: Las palabras de Rodgers que entristecen a Green Bay

“Me tomaré un tiempo y tendré conversaciones con la gente de aquí y luego me tomaré un tiempo y tomaré una decisión”, afirmó Aaron Rodger sobre si seguirá en Green Bay Packers y las palabras más tristes estaban por llegar porque el quarterback dijo que “esa es una pregunta justa, definitivamente una en la que he pensado. No quiero ser parte de una reconstrucción si voy a seguir jugando” cuando le preguntaron sobre si los Empacadores tienen equipo para volver a ganar un Super Bowl.