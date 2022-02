No ha pasado mucho tiempo desde el retiro de Tom Brady y el mismo mariscal de campo ya le abrió las puertas para posible regreso a la NFL. Luego de 22 temporadas y una carrera llena de récords, los aficionados aún no creen que TB12 no esté en los emparrillados durante la temporada 2022.

Brady empezó agitar las redes sociales con el anuncio sobre cuándo regresaría a los entrenamientos y en el mundo de la NFL se empezaron a ilusionar porque para un deportista del calibre de Tom va ser difícil dejar de sentir la competitividad y adrenalina que traía cada juego de fútbol americano.

La posibilidad de un épico regreso de Tom Brady sigue más latente que nunca porque fue el mismo quarterback que no se negó a que en un futuro salga del retiro para jugar una última temporada e ir por un octavo anillo de campeón en el Super Bowl.

En este contexto, Bolavip decidió analizar el comunicado completo que Brady publicó en Instagram para anunciar el retiro de la NFL y… ¡Oh, sorpresa! Hay unas palabras claves que ilusionan aún más con un épico regreso a lo Michael Jordan. ‘Pero’, la palabra fundamental en esta historia porque, por ahora, TB12 piensa que dejar los emparrillados es lo mejor. ¿Pronto cambiará de parecer?

Las palabras de Tom Brady que ilusionan con un épico regreso a la NFL

“Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”, afirmó Tom Brady y dejó la puerta abierta a que este sentir cambie en un futuro.