La estrella de la NBA reconoció en una transmisión por Instagram que ya no es aficionado del Equipo de América por un motivo en particular.

Una de las estrellas más importantes que tiene el deporte en Estados Unidos es LeBron James, figura de la National Basketball Association (NBA), pero que es un fanático empedernido de la National Football League (NFL).

Si bien se conoce que en su juventud pudo haber sido jugador de fútbol americano, algo que reconoció en conversación con el ManningCast de ESPN, donde comentó que recibió ofertas de dos equipos para firmar con ellos.

"Jerry Jones (dueño de Dallas Cowboys) me ofreció un contrato, y Pete Carroll también lo hizo en Seattle (Seahawks) durante el periodo de cierre patronal. Eso hizo que mi sangre fluyera de nuevo, que mi mente volviera a pensar en el fútbol, en estar ahí fuera los domingos. Pero pudimos llegar a un acuerdo en la NBA, y volví a la cancha en poco tiempo. Pero definitivamente pensé en ello", afirmó LeBron sobre las ofertas de NFL.

LeBron dejó de ser fanático de los Cowboys



De hecho, en Estados Unidos es conocido el fanatismo que el Rey tenía por el Equipo de América, y lo decimos en pasado, porque en una transmisión de Instagram Live con su socio Maverick Carter, reconoció que hubo un hecho que le hizo cambiar de gusto, para ahora apoyar a Cleveland Browns, el cuadro de su estado natal.

"No, hombre, tuve que sentarme con el hombre de los Cowboys. Solo eran cosas que sucedían cuando los muchachos estaban arrodillados... La organización decía que si hacías eso por aquí, no volverías a jugar para esta franquicia. Simplemente no pensé que eso fuera apropiado", aseguró LeBron sobre su desilusión con Dallas.