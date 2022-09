Seattle Seahawks confirma que su gran estrella no volverá en la NFL 2022

Seattle Seahawks arrancó la campaña 2022 de la National Football League (NFL) con una sorpresiva victoria el lunes por la noche ante Denver Broncos, quienes eran considerados uno de los caballos negros para el campeonato.

El sabor especial de ganarle a Russell Wilson en su vuelta al Lumen Field es sin dudas algo que los de Pete Carroll festejarán, pero en una jugada donde estuvo involucrado su ex mariscal es donde recibieron una mala noticia en el inicio de la temporada.

El profundo Jamal Adams logró presionar y darle un buen golpe al egresado de la Universidad de Wisconsin durante el segundo cuarto, pero tuvo que salir del campo y, luego de hacerse los estudios correspondientes, se confirmó la peor de las noticias para el conjunto del Estado de Washington.

Jamal Adams, fuera el resto de la temporada

El profundo surgido de LSU se perderá lo que queda la temporada 2022 de la National Football League (NFL), luego de confirmarse que tendrá que ser operado por una lesión en el tendón del cuadricep, según confirmó Ian Rapoport.

El ex New York Jets no tiene un reemplazante natural por su estilo de juego, aunque Josh Jones, su suplente, lo hizo de buena manera para terminar el encuentro. Ryan Neal es otra de las opciones para suplirlo en el conjunto de Seattle.