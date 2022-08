Fue en el comienzo de los campamentos de entrenamiento en National Football League (NFL), previo a la temporada 2022, cuando informamos en Bolavip que el actual campeón Los Angeles Rams firmó al mariscal de campo mexicano Luis Pérez, en busca de opciones para este puesto.

El surgido en la Universidad Texas A&M-Commerce, ganando el título de la División II de la NCAA, en 2017, año donde fue elegido como el Mejor Jugador, ganando el Trofeo Harlon Hill, regresó a la franquicia de California, luego de no ser seleccionado en el Draft 2018.

Tras no tener suerte en la NFL, Pérez comenzó a jugar en competiciones alternativas, como la XFL y la United States Football League (USFL), donde militó en New York Guardians y New Jersey Generals, respectivamente, para tener una segunda oportunidad en LA Rams.

La decisión final de Rams con QB mexicano para NFL 2022



Pese a trabajar a la par de sus compañeros, finalmente el quarterback no logró convencer al entrenador Sean McVay, a tal punto que ni lo convocó al primer juego de Pretemporada 2022, donde vencieron a Los Angeles Chargers por 29-22, lo que derivó en lo que sigue.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, los Rams confirmaron que Luis Pérez no será parte del plantel para NFL 2022, por lo que su segundo paso por la franquicia termina siendo más breve que el primero en 2018.