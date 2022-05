Quienes siguen a la National Football League (NFL) saben perfectamente que no hay temporada en la que Las Vegas Raiders y su máximo propietario, Mark Davis, no estén envueltos en polémicas, ahora por un hecho que fue denunciado a la competición.

Todo esto, a raíz de un breve comunicado publicado en los canales oficiales de la franquicia, donde se menciona que el presidente Dan Ventrelle "ya no está más con la organización", sin entregar mayores detalles de los motivos de la salida, aunque ya están saliendo a la luz.

El mencionado directivo señaló al medio local Las Vegas Review Journal que había sido despedido de los Raiders en forma de represalia, puesto que acusó a Davis de generar preocupación entre múltiples empleados de la NFL sobre un "ambiente de trabajo hostil".

Nueva polémica involucra (otra vez) al dueño de los Raiders



"Cuando Mark fue encarado por esos temas, los desdeñó y no demostró el nivel de preocupación que esto ameritaba; en vista de esto, informé a la NFL de estos problemas y de la respuesta inaceptable de Mark. Poco tiempo después me despidieron como represalia por plantear estas preocupaciones. Me mantengo firme en mi decisión de plantearlas para proteger a la organización y a sus empleadas", señaló Ventrelle.

A través de un comunicado enviado por la NFL al portal Front Office Sports, el vocero de la liga, Brian McCarthy señaló que "recientemente nos dimos cuenta de estas acusaciones y las tomamos muy en serio; inmediatamente investigaremos el asunto".