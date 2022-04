Poco menos de un mes ha pasado desde que Bruce Arians confirmó su salida como entrenador de Tampa Bay Buccaneers, de cara a la temporada 2022 de la National Football League (NFL), y todavía siguen apareciendo versiones de que su adiós se debió a su relación con la estrella Tom Brady.

Tanto del lado del estratega como del mariscal de campo se han encargado de aclarar en cada ócasion que no hubo cosas raras entre ellos y que provocaron el arribo de Todd Bowles como entrenador; pero en la era de la desinformación, todavía hay gente que no cree en estas palabras.

Por lo mismo, Arians concedió una entrevista al Tampa Bay Times, donde una vez más se refirió a su relación con Tom Brady durante su estancia en los Buccaneers, y puso un claro ejemplo para reiterar que no hubo más que cordialidad y profesionalismo en estas dos temporadas de NFL.

Arians aclara cómo fue su relación con Brady en Buccaneers



"Es una narrativa nacional de la que los medios creen saber algo, pero no saben nada", afirmó el ex entrenador, agregando que "Tom me mandó una foto, tiene un regalo para mí. Es un reloj de 50 mil dólares. Dice que me lo traerá. ¿Quién haría eso si nos odiáramos mutuamente? En cuanto vuelva a la ciudad jugaremos golf".

Recordemos que en las dos temporadas que han coincidido Brady con Arians en los Buccaneers, lograron ganar el Super Bowl LV y llegaron a la Serie Divisional en la Conferencia Nacional, donde cayeron ante Los Angeles Rams, que a la postre se coronaron campeones de NFL.