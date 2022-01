Tampa Bay Buccaneers batalló hasta el final para intentar vencer a Los Angeles Rams en los NFL Playoffs. Sin embargo, no bastó el esfuerzo realizado sobre el final del compromiso, dejando a Tom Brady y sus muchachos fuera de la temporada.

Ahora, el panorama es incierto para la organización de la Florida con respecto a su veterano mariscal de campo. Algunos están my seguros de que continuará la próxima campaña sobre los emparrillados. Otros, tienen dudas al respecto.

Por supuesto, tras quedar fuera en la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional, una de las palabras más esperadas era la de TB12, quien junto a una increíble reflexión empleando a Kobe Bryant como ejemplo logró conmover a más de uno.

Tom Brady analiza la eliminación de Buccaneers

En el episodio más reciente de su podcast, Let's Go, Tom Brady realizó un profundo análisis sobre su carrera, la eliminación de Tampa Bay Buccaneers y factores familiares que de seguro llegaron a lo más profundo del corazón de sus fanáticos.

“Nunca sabemos qué va a pasar en el futuro, realmente no lo sabemos...", afirmó TB12. “Quiero decir, Kobe Bryant, un amigo nuestro, que Dios tenga en su gloria. Crees que vas a vivir para siempre, pues no. Creemos que vamos a jugar para siempre, no es así", continuó.

"... ¿Qué podemos hacer? Disfrutar los momentos que tenemos. A pesar de lo difícil que fue perder el juego (ante Rams), me alegré de haber jugado y me alegré de haber sido parte de él”, finalizó.