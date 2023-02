Fue a finales de mayo del 2021, cuando la tenista japonesa Naomi Osaka sorprendió al mundo retirándose de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, para preocuparse por su salud mental; una postura criticada por muchos, pero valorada por el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, como Tom Brady.

Fue en el marco del programa The Shop, exhibido por la cadena HBO, donde el veterano jugador de 43 años participó de un debate con otros deportistas, instancia en la que brindó su respaldo a la nipona explicando cómo ha debido lidiar con ese tema a lo largo de su carrera.

"Pasé por muchas cosas en mis 20 años con las que no sabía cómo lidiar; ahora, como alguien que tiene el doble de su edad, tienes compasión y empatía por eso, entonces esperas que ella pueda lidiar con eso, porque no querrás que eso le quite su verdadera alegría de jugar al tenis", señaló Brady sobre Osaka.

El apoyo de Tom Brady a Naomi Osaka

Pero no quedó sólo en palabras de buena crianza para la japonesa, quien fue multada en el Abierto de Francia con $15 mil dólares por no presentarse a conferencia de prensa, acusando que es para cuidar su salud mental, ya que TB12 comentó que el hablar con los medios es parte de su trabajo.

"No soy mi propio empresario, donde puedo tomar mis propias decisiones individuales", indicó Brady para diferenciar su situación con la de Osaka, agregando que "creo que estás en una empresa y yo soy un empleado de esa empresa; todavía estás en este sistema estructurado, así que tienes que sentir que tienes que seguir jugando, al menos mi propia opinión es que 'tengo que seguir sus reglas'".

Por lo pronto, la tenista se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras confirmar su ausencia de Wimbledon; mientras que el mariscal de campo hace lo propio de cara a la temporada 2021 de la NFL.