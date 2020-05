El emotivo mensaje de Aaron Judge en el Día de la Madre

La estrella de los New York Yankees fue uno de los peloteros que dijo presente en el Día de la Madre con un sentido mensaje para su mamá, Patty, en el que reconoció que no hubiese podido llegar a jugar en las Grandes Ligas sino fuera por ella.

“Sé que no sería un Yankee de no ser por mi mamá. La orientación que me dio al crecer, para reconocer lo que es bueno o malo, saber cómo tratar a las personas y cómo dar ese extra en mi trabajo, todo eso. Ella moldeó todo lo que soy hoy en día”, afirmó Judge.

Judge junto a sus padres. Foto: @thejudge44

Patty y Wayne, padres del jugador de los Yankees, lo adoptaron al día siguiente de haber nacido (27 de abril de 1992) y desde ese primer momento pusieron como prioridad en sus vidas la educación del pelotero de los Bombarderos del Bronx.

Let it being Mothers Day remind us of this absolute NUKE Aaron Judge hit 3 years ago pic.twitter.com/g45BEZYrTi — Dan Rourke (@DanAlanRourke) May 10, 2020

“Me ayudó a buscar siempre vivir a un nivel más alto. Querían que siempre pusiera por delante mi educación y luego lo demás. Si hacía planes, apegarme a ellos. Asegurarme de ser organizado y no dejar pasar nada”, le contó el jardinero derecho a MLB.com.

Por último, Aaron Judge reveló cuando se enteró que era adoptado: “No me parezco a ti, mama. Tampoco me parezco a ti, papá. ¿Qué está pasando? Simplemente me dijeron que era adoptado. Yo dije: ‘Ok, por mí está bien. Sigues siendo mi mamá, la única mamá que conozco. Y tú eres mi papá, el único papá que conozco”.

