Ben Roethlisberger se emocionó con la llegada de Eric Ebron a los Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers no tenían mucho dinero para maniobrar en la agencia libre. Sin embargo, han tenido una temporada muerta más que decente, incluyendo la contratación del ala cerrada Eric Ebron, lo cual emocionó con creces a Ben Roethlisberger, un confeso aficionado de su talento:

"Era un gran fanático de él cuando salió de la Universidad. Realmente me impresionó mucho y pensé que era un gran jugador de fútbol. Una vez me dijo, 'Cuando estaba con Lance Moore (ex receptor de los Steelers) en Detroit, me contó las ganas que tenías de que viniera al equipo. Solo quería darte las gracias'", comentó Big Ben a Ed Bouchette de The Athletic.

"Ahora que está acá con nosotros me siento muy emocionado por ver lo que puede aportar al equipo. Todos sabemos que tiene un talento increíble. Además, al hablar con él puedo notar su deseo y su pasión por ser un grande. Estoy muy emocionado por ver qué puede darnos junto con Vance (McDonald)", concluyó el mariscal de campo.

Ebron tuvo una temporada excepcional en 2018 con los Indianapolis Colts después de cuatro campañas más modestas con los Detroit Lions. Sin embargo, no tuvo el 2019 que esperaba debido a numerosas dolencias en el tobillo, pero ya se encuentra completamente recuperado para volver a los emparrillados a plenitud.

En lo que respecta a Roethlisberger, el veterano mariscal de campo apenas pudo disputar un par de partidos la temporada pasada por una lesión en su codo. No obstante, el equipo de Mike Tomlin consiguió récord de 8-8 gracias a su gran defensa, y se espera que vuelvan a ser un firme candidato este año con Big Ben bajo centro nuevamente.

