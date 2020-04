Bill Belichick se sinceró acerca de sus mariscales de campo para esta temporada

Bill Belichick y los New England Patriots afrontarán un reto enorme esta próxima temporada, pues, por primera vez en dos décadas; Tom Brady no formará parte de su plantilla y en su lugar, serán Brian Hoyer y Jarrett Stidham tendrán que disputarse el puesto de mariscal de campo titular del equipo.

Hoyer tiene una larga trayectoria como suplente y he dejado claro en sus oportunidades al mando de la ofensiva que no es una opción de fiar para el futuro de ninguna franquicia. Stidham, por su parte, tan solo ha lanzado 4 pases en su carrera como profesional, uno de estos devuelto para un pick six.

Sin embargo, Belichick no está listo aún para encender las alarmas en el vestuario de los Patriots. En su lugar, sus declaraciones a ProFootballTalk demuestran la confianza que tiene en su pareja de signal-callers, así como en su mano derecha Josh McDaniels para sacar petróleo de esta situación:

"Bueno, hemos pasado bastante tiempo tanto con Brian como con Stid. Creo que tenemos un excelente coordinador ofensivo en Josh McDaniels, y también en mi persona. Ciertamente, tengo una sensación muy positiva sobre ambos jugadores. Las circunstancias serán distintas este año, pero ya veremos cómo termina todo", declaró el entrenador.

Los Pariots fueron vinculados con Andy Dalton y Cam Newton, pero no halaron el gatillo en ningún momento. En su lugar, parece ser que morirán con las botas puestas y jugarán con lo que tienen a la mano. La duda que deja esta situación es, ¿Podrán competir al máximo nivel después de la salida de Brady?

