Cam Newton llega a Boston para sumarse a los trabajos de New England Patriots

Faltan menos de 50 días para que comience la temporada 2020 de la National Football League (NFL) y son muchos los equipos que en esta jornada han iniciado oficialmente sus entrenamientos de pretemporada, tal es el caso de New England Patriots, siempre candidato a ser campeón.

Por este motivo, este jueves arribó al Estado de Massachussetts su nuevo mariscal de campo, Cam Newton, quien viajó en horas de esta mañana desde California hasta el Aeropuerto Internacional Logan, donde la prensa estaba esperándole para conocer su sentir por llegar a la franquicia.

Newton arribó a Boston (@ChelsiMMcDonald)

Si bien prefirió no conversar con los medios en el terminal aéreo, indicando que "no es por faltarle el respeto a nadie y de hecho estoy muy emocionado por estar aquí pero no hablaré en este momento", usó su cuenta de Instagram para entregar su parecer de cara a este nuevo desafío.

"Boston, el Águila ha llegado. Ahora, ¡a trabajar duro! Tengo GRANDES PLANES REALES, no les miento, tengo MUCHO QUE PROBAR, no les miento", escribió Newton citando una canción del rapero J. Cole.

Recordemos que Newton firmó contrato por toda la temporada 2020 con los Patriots, a cambio de $7.5 millones de dólares, con sólo $550 mil garantizados, más el resto en bonos varios.

