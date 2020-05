La frase de Egan Bernal por la que Froome habría decidido irse del Ineos

La semana pasada, el portal 'CyclingNews' revolucionó el mundo del ciclismo al informar que Chris Froome estará pensando, seriamente, en abandonar el Team Ineos. Con este equipo se convirtió en multiple campeón del Tour de Francia (antes Sky Team) y uno de los mejores pedalistas en la historia del deporte. El británico sentiría que perdió su lugar de privilegio dentro del equipo ante la dura rivalidad que le supone compartir grupo con Geraint Thomas y Egan Bernal, los dos últimos campeones de la 'Grande Boucle', respectivamente.

Este portal, especializado en el deporte de los pedales, dio por hecho que Froome ya se reunió con dos equipos para hablar de un posible traspaso. Con el deporte detenido por el brote de Coronavirus, Chris evaluaría todas las ofertas, pero ya tendría tomada la decisión. Al final, se terminaría yendo del Ineos y crearía un nuevo proyecto a parte con otro equipo donde él sea el único líder.

Sin embargo, durante el fin de semana se conocieron nuevas especulaciones y, realmente, la decisión del británico habría pasado por una declaración que hizo Egan Bernal, actual campeón del Tour y parte del equipo Ineos, la cual habría enfurecido a Froome, no solo por lo que dijo el colombiano, si no porque de parte de la escuadra nadie salió al paso y dejarían claro que no será más el líder indiscutido.

#QuédateEnCasaConElCarruselCaracol



��‍♂️����Estas serían las palabras de Egan Bernal que no le gustaron a Chris Froome, según el diario L'Équipe.



Por eso, el ciclista británico estaría buscando cambiar de equipo.



��Audio vía La Montonera de Eurosport. pic.twitter.com/bR8TNJZ03F — El VBAR (@VBarCaracol) May 17, 2020

Según el diario deportivo francés L'Equipe, la causa del incendió en el interior del grupo se creó por una frase del colombiano Egan Bernal, que no le cayó bien a Froome. "Chris está claramente enojado con la dirección del equipo porque nadie reaccionó a las palabras de Bernal", le dijo un integrante del Ineos al periódico de Francia.

Egan Bernal dio unas declaraciones en días pasados en las que habló de la defensa del título del Tour de Francia, su objetivo en este 2020, pero al parecer Froome se disgustó. "En cuanto a mí, sé que soy joven y ya he ganado esta carrera, pero no voy a desperdiciar una oportunidad de ganarlo nuevamente. Si estamos al cien por ciento ninguno vamos a sacrificarnos. Tendremos que esperar para saber cómo llegamos todos y la propia carrera decidirá lo que pasará", fueron las declaraciones.

Lee También