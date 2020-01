Este miércoles 29 de enero Leonardo Ponzio cumple 38 años. El capitán y emblema de River, lógicamente, recibió un sinfín de comentarios positivos felicitándolo por un nuevo año de vida.

Pese a no ser muy afín a las redes sociales, muchos clubes y personas vinculadas a su vida no dudaron siquiera un instante en enviarle un saludo al León de Santa Fe.

Sin embargo, Diario Olé lanzó una publicación más que polémica a través de sus principales canales de comunicación.

Adjuntando varias postales particulares de Ponzio, el medio de comunicación escribió: "Un hombre que verdaderamente dejó la sangre por sus colores".

¿Lo desubicado? Las imágenes adjuntadas son de nada más ni nada menos que del partido en el que Leonardo sufrió de hemorroides y manchó su pantalón con sangre en el cruce ante Boca Unidos.

En aquel entonces, haciendo referencia al desafortunado evento padecido en el Estadio Monumental, el futbolista indicó: "En el momento no pensaba en salir de la cancha. Sentí que sangraba pero no había perdido fuerza ni nada, sentía que me caía por el esfuerzo pero después pasaba".

¿Jugás una final? Ponelo a Ponzio. ¿Jugás un clásico? Ponelo a Ponzio. ¿Definís una serie en Brasil? Ponelo a Ponzio. Siempre ponelo. Porque entiende todo. Porque es lider. Porque va al frente. Porque es ganador.



