El mundo del deporte hoy se despertó golpeado por la muerte de Braian Toledo, deportista olímpico de sólo 26 años. El joven perdió la vida después de sufrir un accidente de tránsito, en la madrugada del jueves, cerca de Marcos Paz.

Las redes sociales se inundaron de mensajes para despedirlo. Los que lo conocían rescatan la calidad humana que tenía.

En Twitter, una publicación del Diario Clarín despertó el repudio total de todos los usuarios, quienes no podían entender cómo se les puede ocurrir publicar algo así en este momento.

¿Cuál fue la nota que subieron? Una que el título lo dice todo: "El spot con el que Braian Toledo apoyó la reelección de Cristina Kirchner en 2011".

"Dame algo bien hijo de..., ah no clarín no, no tan hijo de...", "Media pila, hoy eso no importa", "Soy anti k, ustedes clarin son terroristas HDP", fueron alguno de los comentarios al posteo.

Sin dudas, de no creer.

+ Los comentarios:

Dame algo bien hijo de puta, ah no clarín no, no tan hijo de puta — Demian (@endemianado) February 27, 2020

Media pila, hoy eso no importa — Mati Yarde (@matiyarde) February 27, 2020 Soy anti k, ustedes clarin son terroristas HDP — meteoro 10 (@10Meteoro) February 27, 2020 Braian pudo haber apoyado y votado al que se le de la gana. Eso no esta mal. Esta mal haberse quedado con Papel Prensa en una mesa de torturas — Tоварищ Аксель Кициллоф (@danieltrejo650) February 27, 2020 Jajaja. Que periodismo del orto. , — Tamales Aqui Hay (@TamalesAqui) February 27, 2020 Ni en las tragedias sueltan el bisturí.#QueDiarioDeMierda — Nico (@_Niclopp) February 27, 2020 Supongamos que el periodista que escribió esto es un Canalla desalmado y sin corazón ni empatía.



¿Nadie del medio revisó la maldad intrínseca que tiene esta nota? ¿En serio? — Juanro (@juanroleri) February 27, 2020

