Doug Peterson revela el equipo de la NFL interesado en firmar a Colin Kaepernick

Gracias a las masivas protestas en los Estados Unidos en contra de la injusticia racial y la violencia a los ciudadanos afroamericanos, la figura del mariscal de campo Colin Kaepernick ha vuelto a surgir como un símbolo de esta lucha, a tal punto que la National Football League (NFL) está dispuesta a darle una oportunidad.

Por lo mismo, la posibilidad de que el exjugador de San Francisco 49ers, al cual el equipo le rescindió el contrato en el 2017, vuelva al juego oficialmente parece ser una realidad, y fue el entrenador de Philadelphia Eagles, Doug Peterson, quien reveló que hay un equipo que lo tiene en mente.

"Creo que es algo que si un equipo o incluso nosotros estuviéramos en una situación, examinaríamos todas las posibilidades y escenarios; lo único que debes tener en cuenta es que no ha jugado en un par de años. Eso todavía no significa que no pueda entrar y ser una copia de seguridad y aprender su sistema y hacer esas cosas por usted. No está fuera del ámbito o la posibilidad de que pueda suceder", señaló el estratega.