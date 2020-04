Duki volvió a pegarle a Cacha y le dedicó lindas palabras a Trueno y Replik

En plena cuarentena, los artistas suelen hacer vivos para que podamos ver como están pasando el aislamiento. Al igual que a nosotros, a nuestro admirado Duki le viene costando. Sin embargo, el ícono del trap se las ingenia para entretener a sus seguidores.

Además de interpretar una vieja canción suya a capella, el cantante realizó un live donde mencionó varias veces a algunos exponentes de la movida del freestyle. El Duko no tuvo ningún problema en volver a referirse a Cacha, el gallo al cual ya había criticado en un stream junto a Coscu.

"Lo que hace no me gusta absolutamente nada. Esto no es beef ni nada. Me parece que un chabón que no mejora rapeando y que solo saca trapitos al sol en las batallas no es freestyle", dijo antes de improvisar un doble tempo.

Luego, también, tuvo palabras de elogios para sus exrivales Trueno y Replik. Sobre este último dijo: "Es un pibito muy chico, una bestia. Muy inteligente. Le encanta hacer rimas con esdrújulas. Es oro. ¿Saben cuántas palabras esdrújulas hay? ¡Y él las hace combinar!". En cuanto al rapero de La Boca, actual campeón nacional, aseguró que es "un cabrón y una bestia". Cabe recordar que Duki estará en el disco del vigente "dueño" de la FMS.

Duki se retiró de las batallas en el 2017, poco antes de su explosión como artistas. Pronto logró convertirse en un exponente del género junto a Khea, Neo Pistea, YSY A. Con estos dos, además, formó Modo Diablo, uno de los primeros grupos de la nueva generación del género. Cacha cerró un buen año en Freestyle Master Series Argentina, donde finalizó en cuarta posición. Además, viajó a Perú para la gran final internacional, donde eliminó en primera ronda a su rival Papo y terminó cayendo ante Rapder en segunda.

Replik descendió en 2019 de la liga profesional y todo parece indicar que, salvo alguna excepción, se dedicará de lleno a su música. Trueno, por su parte, pospuio el lanzamiento de Atrevido, su primer material discográfico, que contará con las presencias estelares de Wos, Duki, Nicki Nicole y ACRU entre otros.

