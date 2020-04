El comunicado de la MLB respecto al inicio de la temporada 2020

Si bien las Grandes Ligas de Beisbol venían coqueteando con la posibilidad de largar la temporada 2020 en mayo, más allá de la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentran sumergidos los Estados Unidos, al igual que tantos otros países en el mundo, por la pandemia de coronavirus; parece que este plan ha quedado trunco.

Esto quedó claro tras el último comunicado publicado por el organismo, en el que refiere que no están dadas las condiciones para llevar a cabo ningún plan especial de contingencia que permita el pronto inicio de la competencia. "La MLB ha estado considerando activamente numerosos planes de contingencia que permitirían que los juegos comiencen una vez que la situación de salud pública haya mejorado al punto de que sea seguro hacerlo", comienza el texto.

Y continúa: "Aunque hemos contemplado la idea de realizar partidos en una sede en particular como posible alternativa, no se ha llegado a ninguna determinación sobre esa opción ni hemos fijado un plan detallado. Hemos estado en comunicación con los oficiales del gobierno y de la salud pública, pero no hemos buscado ni hemos recibido el visto bueno de los líderes federales, estatales, locales ni del Sindicato de Jugadores para poner en marcha ningún plan".

Major League Baseball issued the following statement this morning: pic.twitter.com/zyjrbGICVQ — MLB Communications (@MLB_PR) April 7, 2020

La temporada regular de la MLB, que consta de 162 partidos por equipo, debía haber comenzado el 26 de marzo pero fue suspendida ante el avance de la pandemia en Estados Unidos, donde el coronavirus ha causado más de 383.000 contagios (la cifra más alta a nivel mundial) y más de 12.000 fallecimientos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Para cerrar el comunicado, desde las Grandes Ligas se expresó: "La salud y la seguridad de nuestros empleados, jugadores, aficionados y el público en general es lo primordial y en estos momentos y no estamos listos para respaldar ningún formato para organizar encuentros, debido a los constantes cambios en la situación de salud pública causados por el coronavirus".

