La gran jugada que ‘sepultó’ a los Patriots de Newton en la temporada 2020

Lo de New England Patriots no puede ser peor a esta altura de la temporada 2020 NFL. Con una marca de dos victorias y cinco derrotas, el nivel en la Semana 8 no les alcanzó para ganarle a Buffalo Bills y Cam Newton sufrió una jugada que pudo haber sepultado las aspiraciones de los Pats en esta campaña.

Bills ganaban el juego de la Semana 8 por tres puntos, 24 a 21, pero la posesión que podía definir o por lo menos empatar el encuentro era para los Patriots. Con Newton en los controles, New England ya estaba en posición de gol de campo y con un touchdown ganaban el encuentro.

En segunda oportunidad y 20 yardas, Bill Belichick se la jugó con la principal arma del equipo: correr con Newton y cuando parecía que iba a ganar una buena cantidad de yardas llegó la gran jugada defensiva de los Bills que dejó la temporada 2020 de New England contra las cuerdas.

Justin Zimmer sacó el manual de cómo hacerle un fumble al mariscal de campo rival y midió a la perfección al quarterback de los Patriots. Sin ojos en la espalda, Newton nunca se dio cuenta que vendría el tackle defensivo de los Bills para golpear el ovoide y causar la pérdida del juego .

El fumble de Newton en Patriots vs. Bills

Fumble, ovoide perdido y una dura derrota para los New England Patriots de Cam Newton, Bill Belichick y compañía. En la transmisión oficial del juego se animaron a decir que la temporada de los Pats ya se acabó con una marca de 2-5 por la gran jugada de Zimmer que los ‘sepultó’.

