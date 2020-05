El máximo secreto de The Last Dance: ¿Por qué no aparece Juanita Valoy, la ex esposa de Michael Jordan?

No es para nadie una sorpresa que el documental The Last Dance se haya convertido en un éxito a nivel mundial, recordando la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls en su camino a su sexto anillo de campeón de la NBA; sin embargo, hay una parte que no se ha asomado ni en los trailers: su vida personal.

De hecho, no han sido pocos los fanáticos y seguidores de Air quienes se han preguntado por qué no se ha requerido en esta serie la presencia de Juanita Vanoy, la primera esposa del ex basquetbolista, con la cual estuvo casado por 17 años, madre de sus tres primeros hijos y que conoce muy bien la personalidad del deportista, y la respuesta todavía no se puede encontrar.

Juanita Vanoy junto a Michael Jordan en un evento (Foto: Getty)

Al respecto, el editor deportivo de The Nation, Dave Zirin, escribió en su cuenta de Twitter que "los periodistas veteranos dicen que Juanita era el sabio búho posado en el hombro de Jordan que evitaba que este mostrara su lado más oscuro. ¿Por qué no sale en el documental? ¿No una sola cita? Es curioso".

Al respecto, el director del documental Jason Hehir, comentó que "no estaba interesado en la opinión ni de sus esposas ni de sus hijos. Tuvimos los narradores que queríamos y creo que hemos contado la historia desde todos los puntos de vista", dejando más dudas sobre la no presencia de la ex pareja de Jordan.

Cabe señalar que MJ se separó de Vanoy en el 2006, pagando una "compensación" de $168 millones de dólares, y posteriormente contrajo nupcias con la cubana Yvette Prieto, con la cual tiene dos hijos más y que, como era esperable, tampoco tiene una aparición importante en el trabajo audiovisual.

