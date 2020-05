El descubrimiento de Jasmine, la hija de Michael Jordan al mirar el documental de los Chicago Bulls

La serie The last Dance se ha convertido en un documental extraordinario para conocer en detalle todos los acontecimientos de Michael Jordan en aquel Chicago Bulls ganador que encantó a todos los amantes del baloncesto. Su hija, Jasmine Jordan, no se ha perdido ningún capítulo y ha dejado varias reflexiones. “Era muy joven cuando sucedía esto. Ahora es como ‘está bien, lo entiendo’. Realmente entiendo porque éres The GOAT" aseveró la hija menor de Jordan.

Jasmine Jordan es la tercera de los cinco herederos de Michael Jordan. Y como millones de personas alrededor del mundo, se encontró con varios aspectos que no había comprendido de su padre gracias al documental The Last Dance que el próximo fin de semana tendrá su cierre con los últimos dos capítulos.

“Realmente estoy disfrutando de ver cómo ha luchado y todo lo que alcanzó, es increíble ver el detrás de escena del equipo y de él, revivir esos tiempos porque yo era muy chica. Es increíble poder verlo como una fanática y ver ese costado de mi padre, porque era muy joven y no lo recordaba”, señaló Jasmine de 27 años de edad. Quien ya de adulta, puede tener noción de lo que significó su padre para esa época en el mejor baloncesto del mundo.

“No sólo es genial para los niños pequeños que nunca pudieron ver a mi papá jugar, sino que también es bueno para los que lo siguieron pero realmente no entendieron lo que estaba sucediendo detrás de escena. Se aseguró de que fuéramos personas exitosas y no sólo los hijos del exitoso Michael Jordan”. Finalizaba Jasmine.

Michael Jordan para muchos es el mejor jugador de toda la historia en la NBA, ya no solo como atleta y por lo que demostró dentro de la cancha con los Chicago Bulls, sino también por cómo ha sido fuera de las canchas, quien también se ha convertido en un ejemplo para las futuras generaciones.

