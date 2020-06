No es por la protesta: la razón que justifica que nadie contrate a Kaepernick

Se trata de Warren Moon, el exquarterback de la NFL que fue nueve veces Pro Bowl y quien es consciente que a Colin Kaerpernick le cerraron las puertas de la liga desde 2016 luego de arrodillarse durante el himno de EE.UU. en protesta contra de la injusticia social.

Peró, ¿qué pasó a partir de febrero del 2019? Mes en el que Kaerpernick retiró sus quejas de la NFL y arregló las diferencias. Moon, miembro del Salón de la Fama, tiene una razón del por qué aún nadie contrata al exmariscal de campo de los San Francisco 49ers.

Colin Kapernick en prácticas individuales (Getty Images).

“¿Está en tu corazón jugar al fútbol? Porque están pasando muchas cosas con las protestas. Si estás tan involucrado en esto, no puedes estar tan involucrado en el fútbol. Si no eres el mariscal de campo de la NFL, no te quieren en el equipo de fútbol porque tienes que estar comprometido”, dijo Moon a TMZ Sports.

La razón del exNFL, más allá de las protestas que tuvo Kaepernick en su momento, pasa por una falta de concentración a la hora de querer volver a plenitud para conducir una ofensiva en los emparrillados. Sin embargó, Warren Moon comparte que el QB, de 32 años, merece otra oportunidad.

“Si está dispuesto a jugar al fútbol y dedicar el tiempo necesario para ser un mariscal de campo en la NFL definitivamente merece una oportunidad para conseguir eso porque definitivamente fue malinterpretado hace cuatro años con su posición”, concluyó el miembro del Salón de la Fama.

Lee También