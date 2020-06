El plan de New England Patriots para reemplazar a Tom Brady

New England Patriots fue la franquicia que más perdió en la temporada baja. El equipo y los fanáticos le dijeron adiós a Tom Brady, quien llevó sus talentos veteranos a Tampa Bay Buccaneers. Los mayores campeones de la historia no tienen tiempo para lamentos y ya se preparan para intentar reemplazarlo de la mejor manera.

El problema principal radica en que los Patriots, que en algún momento tuvieron a Brady y a Jimmy Garoppolo, ahora no tienen a ningún quarterback de experiencia, lo que hace que vuelvan a empezar desde cero. Encima, el indicado no llega con demasiados argumentos, aunque eso no sería un problema, ya que todos conocen la historia de Tom.

“Yo diría que el inicial será Jarrett Stidham”, comenzó revelando Albert Breer de Sports Illustrated. Luego, siguió: “Tiene muy poco historial de lesiones. Y creo que cuando las fichas estén bajas, los Patriots querrán ver lo que tienen en su quarterback de 23 años, porque sienten que hay algo con lo que trabajar desde el punto de vista del talento. Ahora, tal vez es un choque de trenes y Bill Belichick busca refuerzos en agosto. Pero creo que es más probable que superen cualquier obstáculo que les depare Stidham”.

En su columna, Breer fundamentó: “¿Por qué? Este es un año para reiniciar en Nueva Inglaterra. Llevan dinero muerto y están restableciendo las finanzas. Confiarán en algunos jugadores más jóvenes de los que están acostumbrados a apoyarse en algunos puntos clave".

“Tiene sentido que le den a Stidham una gran oportunidad para desarrollar y demostrar que es digno de ser el sucesor de Tom Brady”, culminó. Verdaderamente tendrá una oportunidad grande.

