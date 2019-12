¿El último juego de Jason Witten con la jersey de los Cowboys?

Jason Witten es un tight end que volvió este año para seguir engrandeciendo su nombre en la NFL. El jugador se retiró de la competencia el año 2017 y volvió en gloria y majestad a los Cowboys.

Mañana Cowboys recibe a los Redskins en lo que será el último partido de la fase regular en la semana 17.

Jason Witten habló con ESPN y, ante la interrogante de un posible nuevo retiro, explicó que no será así. "Claro, es una posibilidad. Soy consciente de ello, pero en realidad, una de las cosas que tenía claro cuando volví a jugar era que debía comprometerme a salir ahí fuera a jugar cada partido y aprovechar cada oportunidad. Tuve mucha suerte de hacerlo. Ahora ya habrá tiempo para tomar esa decisión, pero no preveo que éste sea mi último partido", expresó.

Para finalizar agregó que "nuca he querido tener esa mentalidad de: ‘Este es mi último juego como visitante. Este es mi último juego como local. Esta es mi última práctica de los miércoles'. Si hubiese dejado que mi mente divagara con ese tipo de pensamientos, no me estaría ayudando, ni a mí, ni a mi equipo".

Lee También