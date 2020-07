En VIVO: Portland Timbers vs. Cincinnati por el torneo MLS is Back

Portland Timbers y Cincinnati se disputarán este martes un lugar en los cuartos de final del torneo MLS is Back.

Portland llegó a octavos luego de un buen desempeño en la fase de grupos, donde acabó en lo más alto de su zona con siete puntos.

Cincinnati, por su parte, finalizo en el segundo puesto de su grupo con seis puntos y ahora buscará meterse entre los ocho mejores del certamen.

Día y horario: ¿cuándo es el partido de Portland Timbers vs. Cincinnati

El partido de Portland Timbers vs. Cincinnati por los octavos de final del torneo MLS is Back será este martes 28 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 19:30 PT/ 22:30 ET

CDMX: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN, ESPN Deportes, ESPN app

Canada: TSN, TSN App

México: ESPN

Latinoamérica: ESPN

