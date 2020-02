Ya es un clásico de las madrugadas. Por la pantalla de TyC Sports, Ernestou suele cerrar el Programa Sin Nombre con un cuento.

Rimando en todos los párrafos, el periodista fanático de River suele dedicar unas palabras al tema del momento.

Ayer, claro está, se trató del fallo del TAS ante el reclamo de Boca por la agresión que su micro sufrió el 24 de noviembre del 2018, llegando al Monumental. El partido debió suspenderse y luego la final se resolvió el Madrid, coronándose el equipo de Gallardo como campeón.

El Tribunal Superior de Deporte, como era de esperarse, reafirmó el título del Millonario, aunque le impuso una sanción de dos partidos a puertas cerradas en la Copa Libertadores 2020.

Hola les dejo un cuento pic.twitter.com/k58ud02j3S — Ejnestu (@Ernestou) February 5, 2020

En fin. Ernestou se tomó su tiempo para hablarle de frente al eterno rival, y ese momento se hizo viral en Twitter.

Acá, el cuentito completo:

- "Ellos viven diciendo que Madrid no fue la peor derrota de su vida. Ahora, este fallo desfavorable, ¿cuenta como sexta cogi...? Todavía no lo superan, pero yo quiero darles un dato. No vayan más a Tribunales, prueben un psicólogo que es más barato. El reclamo no me parece justo, el partido se gana en la cancha, igual la culpa la tienen ustedes, por seguir queriendo revancha. Las canciones con referencias sexuales, han cumplido un ciclo entero. Pero cómo te duele la co... desde el 4 de febrero. Moraleja: sigan juntando denuncias, de la final que nadie olvida. Tampoco nunca te olvides, que les arruinamos la vida".

