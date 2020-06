Ivana Nadal subió foto mostrando su panza y rompió todo: "Realidad"

Todo el mundo se preocupa por salir perfecto en las redes sociales. Buscan la mejor pose, el mejor perfil, la mejor luz. Si una foto sale mal, la vuelven a tomar hasta sentirla bien. Y recién ahí, después de muchos minutos, se animan a publicarla en, por ejemplo, Instagram.

Ivana Nadal, desde hace muchos meses, viene buscando que sus seguidores se amen como son. Y en las últimas horas, ella publicó una foto donde se la puede ver con un "poco" de panza.

Y escribió: "Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes.

En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso.

Date amor. Con y sin abdominales. Te lo merecés".

Sin dudas, ella siempre entendió todo. Está siendo amada por todo el mundo y deja mensajes que son más que positivos en una época difícil para el mundo.

+ Más fotos de Ivana:

