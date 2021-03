James Harden, ¿mejor que Michael Jordan y Kobe Bryant?: eso según Charles Barkley

Hay que buscar y bastante para ver si existe en este siglo 21 un jugador en toda la National Basketball Association (NBA) que tenga la capacidad para anotar puntos como el escolta James Harden, algo que ha demostrado en Brooklyn Nets, pero de ahí a ser comparado con leyendas como Michael Jordan o Kobe Bryant, parece estar al borde de la exageración.

Sin embargo, existen otras personas que de verdad lo ponen a la misma altura que Su Majestad y Black Mamba, tal es el caso del ex ala-pivot Charles Barkley, hoy analista de TV en la cadena TNT, quien aseguró en entrevista con la cadena ESPN, que no sólo La Barba es mejor que ambas figuras, sino que además es más jugador, en la actualidad que LeBron James o el griego Giannis Antetokounmpo.

Para defender su postura, y cuando se le pregunta por la debilidad del escolta, en materia defensiva, Barkley arremete argumentando que "él empezó en Houston (Rockets) con ninguna posibilidad de ganar y se adaptó y cambió, creo que es mejor defendiendo, pero para que los Nets estén ganando sin (Kevin) Durant y sin Kyrie (Irving), tienes que darle algún crédito".

"Harden es el jugador ofensivo más alucinante que he visto en mi vida. Michael (Jordan) y Kobe (Bryant) fueron mejores jugadores desde el punto de vista defensivo, pero ofensivamente no podían tirar de tres como él, no eran tan buenos con el dribbling, atacando la canasta y sacando faltas al rival. Es una máquina de ataque, así de simple", sentenció la ex figura NBA.