Jean, arquero del San Pablo, fue denunciado por violencia de género

El pasado martes por la noche, luego de una gran expectativa generada, la Conmebol hizo el correspondiente sorteo para determinar los grupos de la próxima Copa Libertadores.

Teniendo la poca fortuda de verse forzado a enfrentar a River, uno de los mejores equipos del continente, San Pablo será parte del Grupo D y deberá chocar también ante Binacional y Liga de Quito.

Em seu Instagram, Milena Bemfica, esposa do goleiro Jean, do São Paulo, acusa o jogador de agressão. Com o rosto machucado e trancada no banheiro a mulher pede por ajuda: "Eu quero justiça, eu quero justiça. Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo". pic.twitter.com/oDKLBITTgE — Buteco Das Torcedoras (@Butecodt) December 18, 2019

Horas más tarde, llegada la madrugada del miércoles, el Tricolor se encontró con una noticia poco esperada que generó a su vez una gran polémica.

A través de su cuenta de Instagram, Milena Bemfica, esposa de Jean, portero de San Pablo, denunció al arquero por violencia de género.

Mediante varias historias publicadas, la esposa del deportista demostró el daño que él le generó habiendo ejercido violencia física sobre ella. "Gente, estoy en Orlando, y miren lo que me acaba de hacer Jean. Alguien que me ayude. Jean acaba de pegarme. Socorro. Ten calma mamá, yo estoy bien. Jean, arquero de San Pablo. Miren lo que me hizo ¡Quiero justicia, quiero justicia! Miren lo que me está haciendo. Estoy encerrada en el baño", lanzó visiblemente angustiada y preocupada.

Al poco tiempo, ya más tranquila, Milena volvió a publicar algunas historias para llevar calma a sus seres más queridos, anunciando que se fue a otro lugar junto a sus hijas. "Estoy con las niñas. Ya pasó, está todo bien", aseguró Bemfica.

