La insólita medida que tomarán equipos de la MLB para combatir al Coronavirus

Desde hace un par de semanas que varias franquicias de la Major League Baseball (MLB) están sufriendo una explosiva alza en casos positivos de Coronavirus, ya sea en jugadores o en trabajadores, en la previa a que en esta jornada se inicien los campamentos de entrenamientos en primavera.

Ante este panorama, que estaba contemplado por la organización en el manual para comenzar la temporada 2020 junto a la Asociación de Jugadores de Béisbol (MLBPA), las principales franquicias de las Mayores han tomado una insólita decisión para combatir los efectos de la pandemia.

El Gerente General de los New York Yankees, Brian Cashman, junto con su par de los Chicago Cubs, Jed Hoyer, han anunciado que se acogerán a la Ley de Salud de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros (HIPAA, por sus siglas en inglés) y no darán a conocer los nombres de ningún jugador que dé positivo a una prueba de COVID-19.

"La información que me han dado es que (la prensa) tendrá que tratar de deducirlo, alguien podría estar sintiéndose mal, pero es posible que no podamos hablar de por qué; sería sólo especulación, tendrías que usar tus superpoderes periodísticos para determinar si hay algo ahí o no, o cuál podría ser la circunstancia", afirmó el ejecutivo de la franquicia del Bronx.