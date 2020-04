La maestra que recorre 10 kilometros para darle la tarea a los almunos que no tienen Internet

Sí, es cierto. Han sido miles los casos de violencia, falta de respeto a la autoridad, incumplimiento de las normas de salud para con el otro y mil más. Sin embargo, también por suerte se han viralizado las noticias que todavía nos dan esperanzas durante esta cuarentena obligatoria.

Desde la localidad de Santa Fe llamada Maciel se viralizó una. Se trata de una maestra de una escuela rural, la única del Centro Educativo Rural 303 Antonio Arenales. Allí asisten veinte alumnos: siete en la edad de jardín de infantes y trece de la primaria. Es María Caballero. Una docente con más de veinte años de experiencia en las aulas y tres hijos en casa.

Recorre diez kilómetros desde su casa hasta las de sus alumnos que no pueden seguir las clases virtuales ya que no tienen Internet. Les lleva la tarea, pero también bolsas en las respectivas tranqueras de cada casa con los materiales, ya que muchas familias no tienen la plata para comprarlos y más en estos días donde el empleo escasea y la necesidad de comprar los bienes de primera necesidad se mantiene constante.

"Como no hay clases y los chicos no tienen Internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las tranqueras. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos", contó en una entrevista que dio con TN.

"Esta semana les llevé tijeras, papeles de colores y pegamento porque tenían que hacer manualidades. Es importante que los chicos tengan creatividad y se entretengan en estos días", agregó por último María, quien cuando no había cuarentena era la primera en llegar a la escuela para arrancar las clases a las ocho de la mañana hasta el mediodía. Sin dudas, un ejemplo para todos nosotros.

