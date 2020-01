Después de la final más importante de la historia de la Copa Libertadores, los hinchas de River no se paran de burlar de Boca. Ya es deporte nacional para los fanáticos del Millonario.

Los simpatizantes del elenco de Núñez se esfuerzan todos los días para superar los límites de las burlas. Son muy ingeniosos, algunos épicos.

Ayer a la noche, un señor se encargó de trollear a los fanáticos del Xeneize en el programa de Guido Kaczka. Lo mejor de todo es que lo hizo sin estar presente en el mismo.

¿Cómo lo hizo entonces? Fue su esposa a participar del programa y le pidió un sólo favor que ella misma se encargó de contar.

"Mi marido me dejó un mensaje pero no me animo. Le manda un saludo a toda la banda que se llama 'cómo te duele la cola desde el 9 de diciembre", comentó.

Diabólica, señora...

+ El video:

