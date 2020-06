La mujer que denunció a Ernesto Farías rompió el silencio: "Me quiso matar"

En las últimas horas, Ernesto Farías, reconocido exdelantero argentino que defendió las camisetas de equipos como River Plate e Independiente, fue denunciado por violencia de género.

Y, este lunes, Nadia, la mujer de 23 años de edad que denunció al exatacante se manifestó públicamente por primera vez. Le brindó declaraciones a 'Crónica TV' y fue realmente contundente.

"Estoy acompañada por mi familia pero el momento horrible que pasé, donde me sentí al borde de la muerte, fue terrible. No me lo saca nadie. Tengo miedo de que me mande a hacer algo o a alguien de mi familia", comenzó narrando.

"Me decía 'te voy a matar' y yo pedía a gritos que me deje ir. Después me decía que si le daba la clave del celular me dejaba ir. Me dijo que era poderoso y que podía matarme si quería. Las otras personas llegaron unos minutos después, yo intenté defenderme y le di con algo en la nariz, por eso tiene esa marca, porque me defendí", profundizó.

"Siento que el fiscal lo está defendiendo a él porque dijo una parte de la denuncia, solo la que está a favor de él. El fiscal no dijo en ningún momento que hubo amenazas de muerte y que me quiso atacar con un pedazo de vidrio. Eso no lo dice. Tampoco que me agarró del cuello y todo eso está en la causa, en mi declaración", continuó exteriorizando.

"El fiscal dijo que Farías no fue agresivo conmigo y sí lo fue. Tengo cortaduras de la copa porque él trató de atacarme. Todo porque yo tenía en el celular una parte de la discusión grabada y no me dejaba ir hasta borrar eso. Me tuvo bajo amenaza de muerte, no me dejaba salir ni irme de ahí", añadió.

"Me agarraban de los brazos para que yo no me fuera, estaba en una escalera y me decían que colabore con la contraseña del celular. Farías es muy violento e intentó matarme. Me tuvo bajo amenaza de muerte y lo tuvieron que parar los amigos. Fue mucha violencia la que recibí de él y de los tres amigos", finalizó.

