LeBron James advirtió a toda la NBA: "Destruiré todo lo que se ponga adelante"

Los Angeles Lakers se enfrentó a Los Angeles Clippers en el primer juego de pretemporada antes del comienzo de la campaña oficial de la NBA, en un encuentro en el que los últimos campeones prefirieron no arriesgar nada. Frank Vogel entendió que no era momento para poner a todos los elementos en pista, por lo que prefirió no arriesgar a los más importantes.

LeBron James y Anthony Davis, quienes son el dúo angular del equipo, no jugaron en el primer partido de pretemporada, pero eso no significa que no se estén preparando. De hecho, James continúa haciendo sus clásicos entrenamientos individuales después de los grupales, para que el cuerpo de casi 36 años no parezca de esa edad.

El Rey de la NBA se entrenó en el gimnasio de su casa y mientras tanto aprovechó para enviarle un mensaje a todos los jugadores de la liga y quienes piensan que pueden interponerse en la búsqueda por su quinto campeonato personal.

El mensaje de LeBron James a toda la NBA

El jugador de Los Angeles Lakers se mostró entrenando en una historia de Instagram, y allí fue cuando escribió lo que prácticamente no necesita traducción: “Reconstruir para destruir lo que está por delante”, afirmó, en una clara referencia a que se trata de su cuerpo y cada jugador que se interponga.

No fue el único mensaje de LeBron. En el texto, se puede apreciar que el Rey puso una corona, para demostrar que sigue estando en el trono de la NBA y que allí quiere permanecer. Para eso, deberá volver a demostrar de lo que es capaz.

