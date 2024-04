El primer reporte de la lista de lesionados de Los Angeles Lakers para el juego vs. New Orleans Pelicans tuvo a LeBron James y Anthony Davis.

Con LeBron y Anthony Davis: La lista de lesionados de Lakers para el juego vs. Pelicans del Play-In

La temporada regular de la NBA 2023-24 puso punto final, pero la emoción del mejor baloncesto del mundo tan solo tendrá un día de descanso porque inician los juegos del Torneo Play-In. Los Angeles Lakers dirán presente y ya se conoció la lista de lesionados para el juego vs. New Orleans Pelicans. Aparecieron LeBron James y Anthony Davis.

Tras una victoria por 124 a 108 puntos contra los Pelicans en la que LeBron logró el récord de ser el primer jugador en la historia de la NBA que registra al menos 40.000 puntos, 11.000 asistencias y el mismo número de rebotes, los Lakers terminaron en la octava posición de la Conferencia Oeste. Por ese motivo jugarán el Play-In.

Al haber sido el octavo mejor equipo del Oeste con una marca de 46 victorias y 36 derrotas, Los Angeles Lakers jugarán el martes 16 de abril a las 19:30 ET contra New Orlean Pelicans. Si ganan, entrarán a los Playoffs como el séptimo equipo clasificado, pero se pierden deberán esperar al ganador del duelo Sacramento Kings vs. Golden State Warriors para definir el último cupo a la Postemporada de esta zona.

“Absolutamente. Este juego será muy duro, difícil y físico. Siempre supe que, cuando juegas una serie de Playoffs, y lo veo como una serie de Playoffs de dos juegos, cuando ganas el primer juego, un equipo que tiene varios días para sentarse en ese sentimiento o sentirse con ese sabor de derrota en la boca, estarán extremadamente listos para nosotros. Tenemos que llegar con el mismo sentido de urgencia que tuvimos en los partidos anteriores”, afirmó LeBron James sobre el juego Lakers vs. Pelicans del Play-In.

En una temporada en la que se perdió once partidos por lesiones y molestias físicas, LeBron volvió a parecer en la lista de lesionados de los Lakers para el primer partido contra New Orleans Pelicans. En el primer reporte aparece como probable y todo apunta a que antes del inicio del juego cambie su estado a disponible.

Mientras que LeBron James apareció en la lista de lesionados como probable por una tendinopatía peronea del tobillo izquierdo, Anthony Davis está en estado cuestionable por espamos en la espalda para el partido Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans del Torneo Play-In. Se espera que ambas estrellas jueguen en el partido que se disputará en el estadio Smoothie King Center.

Estados Unidos definió al ‘Dream Team’ para los Juegos Olímpicos París 2024

Según Adrían Wojnarowski, periodista de ESPN, Estados Unidos definió el siguiente ‘Dream Team’ para estar en los Juegos Olímpicos París 2024: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo y Anthony Davis. Hay un lugar en el equipo a definir y será la cuarta vez que ‘El Rey’ participe en unas justas olímpicas. Ganó la medalla de bronce en 2004 y la de oro en 2008 y 2012.