Lakers hay salvación: así le fue a LeBron James en juegos de eliminación Playoffs

A los campeones nunca hay que darlos por muertos sobre todo si en ese equipo se cuenta con el jugador más dominante en la actualidad de la NBA. Los Angeles Lakers están a una derrota con Phoenix Suns de quedar eliminados en Playoffs y solo les queda aferrarse a los buenos números de LeBron James en los juegos de eliminación.

Tras una auténtica paliza que recibieron en el Juego 5 de Playoffs a manos de los Suns, LeBron entró al vestidor, dio un mensaje contundente y les mostró a sus compañeros el historial positivo que tiene en juegos de eliminación en Postemporada para ir en búsqueda de la victoria en el sexto juego de la serie.

En las 18 temporadas que lleva en la NBA, LeBron James ha disputado 24 juegos de eliminación en Playoffs: 14 fueron victorias y 10 derrotas. Los triunfos más recordados del ‘Rey’ cuando estaba a minutos de quedar eliminado se dieron en la histórica remontada de las Finales 2016 contra Golden State Warriors de Stephen Curry.

El Juego 6 Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns del próximo jueves 3 de junio (22:30 ET) será el partido 25 de eliminación en NBA Playoffs que jugará LeBron y no hay dudas que pedirá el balón, se comprometerá con la victoria e intentará hasta 30 tiros de campo como ya lo hizo en este tipo de juegos.

Las estadísticas de LeBron James en los juegos de eliminación en la NBA

Con un promedió por juego de 33.7 puntos, 7.5 asistencias y 10.8 rebotes en partidos de eliminación Playoffs, Los Angeles Lakers no podrían confiar en un mejor jugador que no fuera LeBron James para jugarse la vida deportiva en la temporada NBA 2020-21 cuando enfrenten en el Juego 6 a Phoenix Suns.

