La jersey de fútbol más vendida en Estados Unidos durante 2020

Who won the most states? @LFCUSA have a firm hold on the nation, while Arsenal finish a classic 4th��



Liverpool: 1️⃣8️⃣@ChelseaFCinUSA: 7️⃣@FCBarcelona: 7️⃣@OfficialAFC_US: 7️⃣@ManUtd: 3️⃣@ChivasEN_: 3️⃣