Lo bancamos: Maxi López explicó el motivo por el que no vuelve a River

Los hinchas de los equipos del fútbol argentino están de manera constante esperando que jóvenes promesas que surgieron de su club y se fueron para Europa vuelvan tiempo después.

En River hay una infinidad de nombres que partieron de Núñez al viejo continente, la rompieron toda y ahora en el fin de su carrera, suenan fuerte para regresar.

De igual manera, no parece ser el caso de Maxi López, que en diálogo con 90 Minutos por la pantalla de Fox Sports fue claro.

"Yo creo que me voy a quedar en Italia, el otro día lo charlaba con mi vieja, y le decía que con el hecho de que mis enanos estén acá, me toca volver a la Argentina solo de vacaciones", dijo en referencia a sus hijos.

"MIENTRAS MIS HIJOS ESTÉN EN EUROPA, SEGUIRÉ ACÁ"#90MinutosFOX - Maxi López habló de su futuro y de por qué no piensa en volver a Argentina.

Los mismo están mayor parte del tiempo con Wanda Nara y Mauro Icardi, por lo que él tiene en claro que también existe la posibilidad de tener que "seguirlos" a otro país.

"Mientras ellos estén por acá, yo voy a quedarme por acá. Eso no quiere decir que a ellos en algún momento no les toque vivir en Argentina, me moveré en base a ellos", cerró.

