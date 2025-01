Raúl Ruidíaz es el futbolista que viene haciendo noticia por su nulo regreso a la Liga 1 esta temporada. El año pasado fue vinculado con el equipo de sus amores, pero por temas ajenos a él, y más cercanos a Seattle Sounders (su ex club), no se dio ese evento. Sin embargo, ahora salió a defenderse de todos los comentarios en su contra. Debido a que algunos de los hinchas le reclamaron por no estar ahora mismo con la camiseta de Universitario de Deportes. Por eso, salió a decir toda su verdad del asunto.

¿Quién es el responsable de que no vuelva Raúl Ruidíaz?

La Pulga contó lo que pasó recién en una enriquecedora entrevista, siendo llamativo todo lo que explica, con lujo de detalles: “Hubo un acercamiento o una negociación en diciembre, donde en realidad yo dejé pasar dos opciones fijas en MLS por agarrar esta opción, pero no llegamos a un acuerdo. El año del centenario que yo pedí mi renuncia a Seattle -que no se dio- esa negociación sí fue formal, pero no tenía el contrato, era toda de palabra. Ya teníamos un acuerdo, incluso hablé con Fabián Bustos, pero el club no me dejó salir, quería que acabara mi contrato”.

¿Por qué no regresó Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes?

Todo esto lo mencionó en una entrevista con el periodista deportivo peruano, Gustavo Peralta: “Si hace tres meses hubo un número y pasaron tres meses, números arriba y abajo… es parte de una negociación ir al punto medio. Siento yo que el equipo que te quiere siempre va a buscar la forma. Sí, fue terminada, es lo que me expresaron. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está. Ahora yo tengo que ver mis opciones, sea en Perú o en el extranjero, que hay un par de cosas, pero quiero tomar la mejor opción nada más.

Raúl Ruidíaz cuando jugaba en Universitario de Deportes. (Foto: Twitter).

Dentro de la nota que da para L1 Radio, lo que dice Raúl Ruidíaz, no es para levantar críticas contra la actual directiva ni mucho menos. Ahora, solo espera que Universitario de Deportes tenga un año perfecto, donde nuevamente sean campeones a nivel general: “No vamos a hacer un drama, yo soy un tipo cero drama. No se llegó y ya está, pasa muchas veces. Como hincha, que les vaya superbién, nada más, todos los años he estado siguiendo y el 2024 fue una locura lo que se vivió. Que sigan de la misma manera y puedan conseguir el tricampeonato, que ganen todo lo del año”.

¿Dónde jugará Raúl Ruidíaz en la presente temporada?

Sobre su futuro, sentenció que todavía no sabe mucho. Está esperando cualquier tipo de oferta de cara a una temporada que parece altamente competitiva. Pero Raúl Ruidíaz maneja los tiempos de esa manera, siendo paciente ante una oferta que le sostenga en este 2025: “Tengo que ver la mejor opción. Si ya está, se llevó a cabo una negociación y dijeron que no, ¿qué puedo hacer? Yo soy profesional, tengo que trabajar, voy a agarrar la mejor opción. ¿México? Hay posibilidades, pero vamos a esperar, estamos esperando. No me apresuro”.