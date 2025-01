Compañero de CR7 adelanta que estará en el Mundial 2026: "Todo indica que sí"

La próxima Copa del Mundo se jugará por primera vez en la historia con tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Además, también como novedad, la FIFA ya confirmó que participarán 48 selecciones, dejando atrás, de esta manera, el formato que se aplicó de 32 participantes entre Francia 1998 y Qatar 2022 (entre España 1982 y Estados Unidos 1994 jugaron 24 combinados, entre Suiza 1954 y Argentina 1978 16. Antes a Uruguay 1930 fueron trece, a Italia 1934 dieciséis, a Francia 1938 quince y Brasil 1950 trece).

Pero lo que todavía no se puede dar por hecho son las presencias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos máximos paradigmas del fútbol mundial en los últimos 20 años. No obstante, a menos de 18 meses para que comience, hay indicios que permiten pensar que ambos ya están mentalizados en convertirse en los dos jugadores con más participaciones en la historia del torneo.

De hecho, por el lado del Bicho, Joao Félix, compañero suyo en la Selección de Portugual, adelantó que es una posibilidad concreta poder contar con él en Estados Unidos, México y Canadá 2026. ”Yo creo que sí. Todo indica que sí. Él tiene ese sueño de ganar la Copa del Mundo y vamos a hacerlo todo para regalarle ese premio, que creo que es el único que le falta”, dijo a TNT Sports tras el partido que disputó con el Chelsea frente al Morecambe.

Sin embargo, CR7 no fue tan claro la última vez que se refirió al tema en un discurso que brindó en un evento que organizó la Federación Portuguesa de Fútbol en noviembre del 2024: “Seré honesto, yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento”.

¿Lionel Messi jugará la Copa del Mundo del 2026?

Por su parte, Lionel Messi ya encaró el proceso que él mismo confesó que iba a ser determinante para saber si puede llegar o no a la Copa del Mundo del 2026. El pasado miércoles 8 de enero inició la pretemporada con el Inter Miami, ciclo que, en una charla con Fabrizio Romano en octubre pasado, expresó que sería importante para encarar el 2025.

Si al finalizar este año -en el cual deberá competir con el elenco estadounidense en la MLS, Mundial de Clubes, US Open Cup, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup- el balance le da a su favor en términos físicos y futbolísticos, es muy posible que, para ese entonces a seis meses de la competencia, ya confirme su participación.

Los jugadores con más presencias en la Copa del Mundo