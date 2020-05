A votar: ¿equipo favorito si la temporada se reanuda desde los Playoffs?

Cada vez toma más fuerza la idea que la temporada de la NBA se reanude directamente desde la fase de Playoffs en el complejo del parque temático de Walt Disney y siendo así, los 16 equipos ya empiezan a estudiar a sus futuros rivales de primera ronda.

Distribuidos en ocho series según la posición que quedaron en cada una de las conferencias Este y Oeste, te presentamos todas las franquicias para que escojas el equipo favorito a llevarse el campeonato de la NBA 2019/20: un título atípico por la suspensión que se dio debido al Covid-19.

Así se jugarían los Playoffs de la NBA. Foto: @tabdeportes

Las miradas estarían en los líderes de cada Conferencia: Milwaukee Bucks se enfrentarían al Orlando Magic, mientras que Los Angeles Lakers de LeBron James jugarían contra los Brooklyn Nets. Ambos favoritos para ganar con comodidad estas series.

El tercer equipo sembrado sería el actual campeón de la NBA, Toronto Raptors, quienes enfrentarían a Memphis Grizzlies. Por su parte, Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard jugarían vs. Dallas Mavericks y los Celtics chocarían contra los 76ers.

Las tres llaves restantes de estos Playoffs serían: Denver Nuggets vs. Indiana Pacers, Utah Jazz vs. Houston Rockets y Miami Heat vs. Oklahoma City Thunder. Así que después de pasar 86 días sin NBA, este sería el formato con el que regresaría la temporada.

