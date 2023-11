El video llegó a 6 millones de reproducciones: Westbrook no quiso saludar a LeBron en Lakers vs. Clippers

Todo parece indicar que hay heridas sin sanar. Los Angeles Lakers logró cortar una racha de once partidos con derrotas consecutivas contra LA Clippers en la NBA. De entrada, el partido del primero de noviembre por la temporada 2023-24 empezó con una alta dosis de picante entre LeBron James y Russell Westbrook.

¡A los antecedentes! La era de Westbrook como jugador de los Lakers duró una temporada y media. Russell terminó con un promedio por juego de 17.4 puntos, 7.2 asistencias y 6.9 rebotes en 130 partidos antes de que tanto LeBron como Anthony Davis aprobaran su intercambio en medio de la temporada NBA 2022-23.

Según el periodista Kyle Goon, Rob Pelinka consultó a LeBron James y Davis sobre los movimientos que intentaban hacer y el okey llegó por parte de las estrellas NBA. En consecuencia, Russell Westbrook hizo parte de un triple intercambio el 8 de febrero de 2023 en el que terminó en Utah Jazz. El exMVP de la liga acordó su salida y llegó a Los Angeles Clippers, el rival al que por fin le volvieron a ganar los Lakers.

En la previa a la victoria de Los Angeles Lakers contra Clippers por 130 a 125 puntos en tiempo extra, Law Murray, del portal The Athletic, le preguntó a Westbrook por la razón que le permitió recuperar el nivel de su juego y ahí llegó la indirecta para LeBron y Anthony Davis. ¿Por eso no se saludaron al inicio del partido?

“He sido base desde que estoy en esta liga y siempre lo seré. Y diría que soy bastante bueno en esa posición, porque he estado en la liga y estoy agradecido de que el entrenador confíe en mí para poder dirigir a estos muchachos. Y estoy agradecido de que Paul (George), Kawhi (Leonard) y todos los demás por aquí me permitan jugar mi posición y tratar de facilitarles el juego”, le dijo Russell Westbrook a The Athletic y la picante escena con LeBron James estaba por llegar.

Lo que no se vio en Lakers vs. Clippers: Westbrook no quiso saludar a LeBron

La voz del estadio Crypto.com Arena anunció a Russell Westbrook y los abucheos por parte de la afición de Los Angeles Lakers se hicieron presente. Luego, LeBron James empezó a saludar a los jugadores de los Clippers antes de que iniciara el partido y de manera curiosa Russ prefirió quedarse cerca a uno de los aros. De esta manera, Westbrook no saludó a ‘El Rey’ de la NBA. ¿Simple coincidencia o lo hizo a propósito? El video con más de 6 millones de reproducciones habla por sí solo.

El récord de LeBron James en la victoria de Lakers contra Clippers en la NBA 2023

Luego de registrar 35 unidades, 12 rebotes y 7 asistencias, en la victoria de Los Angeles Lakers conta LA Clippers del primero de noviembre de 2023, LeBron James superó a Karl Malone y logró el récord histórico en la NBA de ser el jugador con más juegos (81) en los que anota al menos 30 puntos desde que tiene 35 años.