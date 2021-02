A Fernando Tatis Jr. le pidieron prestado 100 mil dólares y se hizo el loco

No hay ninguna duda, el nombre de moda en las Grandes Ligas es el de Fernando Tatis Jr. El pelotero de 22 años está próximo a firmar el tercer contrato más alto en la historia de la MLB luego que San Diego Padres le hiciera un ofrecimiento por 14 temporadas y $340 millones de dólares.

El próximo lunes está estipulado se haga oficial la renovación millonaria entre Tatis Jr. y los Padres, por lo que los más cercanos a Fernando no caben de la dicha y el barbero más famoso de las Grandes Ligas, José ‘Jordan’ López, vivió una anécdota imperdible con el pelotero dominicano.

Jordan se encontraba en una de sus barberías en Estados Unidos y los barberos no le creyeron que Tatis Jr. era como “un hijo” para él, entonces se animó a llamarlo. “Que lo coja, que lo coja”, decía José mientras sonaba la llamada por WhatsApp. ¡Ring, ring! Fernando no contestaba hasta que….

De un momento a otro Tatis Jr. apareció en la pantalla. En la barbería de Jordan no podían creerlo y empezó la divertida conversación entre el barbero más conocido de la MLB y la figura de las Grandes Ligas. José felicitó a Fernando y hasta se animó a contarle que soñó con él antes del anuncio de la millonaria renovación de contrato con los Padres.

A Fernando Tatis Jr. le pidieron prestados $100 mil dólares

“Mira Tatis, no será que tú me puedes prestar por lo menos $100 mil dólares”, dijo Jordan. “No se oye”, respondió Fernando. “Que si me puedes prestar $100 mil dólares”, repitió Jordan y en esta ocasión Tatis Jr. finalizó la llamada. Los barberos explotaron de risa y José López no lo podía creer. Lo más probale es que el campocorto de San Diego Padres no entendió la broma y se hizo el loco.

