¿Por qué Fernando Tatis Jr. no jugará el MLB All-Star Game 2023?

Este martes 11 de julio se disputará el MLB All-Star Game 2023 en el T-Mobile de Seatlle, Washington. Para este encuentro de estrellas, no estará presente Fernando Tatis Jr.

El beisbolista de San Diego Padres no jugará el Juego de las Estrellas, por que muchos aficionados se quedarán con las ganas de verlo. A continuación, te contamos el motivo de su ausencia.

Fernando Tatis Jr. no jugará el MLB All-Star Game 2023 porque no fue seleccionado por la MLB. Por este motivo, el jardinero no dirá presente en el campo de juego.