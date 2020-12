Gerrit Cole aclara los rumores de una mala relación con Gary Sánchez

Uno de los aspectos fundamentales en las Grandes Ligas es la química y sincronía que tengan el receptor y lanzador. Sobre todo, si se trata del pitcher estelar de tu equipo. Esto fue lo que no pasó en New York Yankees con la relación entre Gerrit Cole y Gary Sánchez.

Los rumores sobre una posible poca química entre Cole y Sánchez se empezaron a incrementar cuando el lanzador de los New York Yankees opto que para sus salidas el receptor fuera Kyle Higashioka en lugar de Sánchez.

“Somos afortunados de tener a Gary Sánchez y Kyle, dos receptores tremendamente talentosos para que alguien pueda completar en cualquier momento y traer algunos de sus atributos únicos que elevan a un equipo en su conjunto”, dijo Cole.

Y no es la primera vez que Cole elogia al receptor dominicano ya que durante la temporada también tuvo buenas palabras hacia él. Así que el mismo Gerrit se encargó de aclarar que no existe una mala relación con Gary y por el contrario no dudó en hablar bien de Sánchez.

Gerrit Cole habla de la relación con Gary Sánchez

“Tener una amenaza de arma dual (Gary Sánchez y Kyle Higashioka), o incluso si un chico es tu chico principal y otro complementa a jugadores como ese, marca una gran diferencia hacia el final de la temporada y en los partidos más importantes. Así que es una bendición tener dos tipos de calidad así”, concluyó Gerrit Cole.

