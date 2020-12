El mejor prospecto de los Yankees destrozó un pitcheo a 104 millas por hora

Los New York Yankees tiene una auténtica joyita y en un nuevo video que revolucionó las redes sociales, Jasson Domínguez demostró el poder que tiene al bate. El debut del prospecto número uno de los ‘Bombarderos del Bronx’ parece estar cada vez más cerca.

Jasson tomó unos turnos al bate y en el video que se viralizó en Twitter se pudo ver como conectó una pelota a unas 104 millas por hora. No por nada es el prospecto 45 de toda la MLB y recibió un contrato de cinco millones de dólares por parte de los Yankees.

Ante la espera que el equipo de New York lo autorice para jugar la Liga Invernal de Béisbol en República Dominicana, Domínguez manifestó no tener presión por el rotulo con el que llegará cuando se dé su primera temporada en las Grandes Ligas.

“Las personas con las que me comparan ya han hecho su carrera y son grandes figuras del béisbol. Yo espero que en un futuro pueda cumplir con esas expectativas y pueda ser igual o mejor que ellos”, afirmó Domínguez sobre su comparación con Mike Trout.

“En República Dominicana antes como niño jugaba en la posición que quisiera, entonces yo iba viendo de pequeño y trataba de imitar los movimientos de los mayores. Después me enfoque en el outfield, aunque también los hacia bien como pitcher y en el shortstop. Lo que a mí me ayudo fue el trabajo, solo con talento no puedes”, concluyó Jasson Domínguez.