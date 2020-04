A Jasson Domínguez lo comparan con Mike Trout y el responde con carácter

Que se hable tanto de tu nombre sin ni siquiera debutar en las Grandes Ligas ya empieza a generar presión, pero si se trata que eres el prospecto estrella de los New York Yankees debes tener carácter y personalidad para poder triunfar en las Mayores.

Esto es lo que viene demostrando Jasson Domínguez, la joyita de 17 años de los Yankees a quien no le pesa la presión que le ponen al compararlo con dos grandes peloteros: Mike Trout y Ken Griffey Jr. En una entrevista con Fox Sports México, esto dijo al respecto.

Jasson Domínguez. Foto: Gettyimages.

“Las personas con las que me comparan ya han hecho su carrera y son grandes figuras del béisbol. Yo espero que en un futuro pueda cumplir con esas expectativas y pueda ser igual o mejor que ellos”, declaró el beisbolista dominicano.

No solo por su físico y condiciones técnicas se destaca por encima de los otros peloteros de las Ligas Menores, la versatilidad a la hora de poder jugar en diferentes posiciones, jardinero, campocorto o incluso receptor, hacen de Domínguez un talento especial.

“En Dominicana antes como niño jugaba en la posición que quisiera, entonces yo iba viendo de pequeño y trataba de imitar los movimientos de los mayores. Después me enfoque en el outfield, aunque también los hacia bien como pitcher y en el shortstop. Lo que a mí me ayudo fue el trabajo, solo con talento no puedes”, concluyó Jasson Domínguez.

