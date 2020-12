Sin refuerzos, los Yankees apostarían a una rotación de abridores inexperta

Uno de los mayores problemas de la temporada 2020 para los New York Yankees fue la rotación de abridores. No hubo profundidad y solo se tuvo un pitcher en buen nivel: Gerrit Cole. La lógica indicaría que en la agencia libre un pitcher estelar sería el objetivo, pero al parecer, esto no está en los planes de la dirigencia.

Por el poco movimiento de los Yankees en el mercado 2021 de la MLB, todo indicaría que no gastarán más del presupuesto de $210 millones de dólares y esto llevaría a que Brian Cashman, gerente general, apueste a los lanzadores con poca experiencia en el rol de abridores que tiene el equipo de New York.

En ese orden de ideas, de los tres pitchers que hicieron parte de la rotación de abridores y ahora son agentes libres, Masahiro Tanaka, J.A. Happ y James Paxton, el único que tendría posibilidades de regresar es el lanzador japonés si accede a una reducción salarial.

Cole sería el único fijo en la rotación de abridores y en los otros cuatro puestos restantes estarían Domingo German, Luis Severino, Deivi García y... El lugar restante lo pelearían nombres como Jordan Montgomery, Clarke Schmidt, Michael King, Miguel Yajure y Jonathan Loaisiga.

El agente libre que firmarían los New York Yankees

Según el portal especializado Con las Bases Llenas, fuentes le dijeron que los New York Yankees se reunieron varias veces con el lanzador Corey Kluber para llegar a un acuerdo. Con 34 años y dos premios Cy Young, el lanzador es uno de los agentes libres más atractivos en el mercado de la MLB.

